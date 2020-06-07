МОСКВА, 7 июн /ПРАЙМ/. Вывозные рейсы в Россию из Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Сербии, Мексики ожидаются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.

Ожидаются рейсы Бишкек — Москва, Ош — Новосибирск, Кишинев — Москва, Ташкент — Санкт-Петербург, Белград — Москва, Мехико — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.