ЛОНДОН, 7 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британские авиакомпании British Airways EasyJet и Ryanair призвали правительство пересмотреть решение об обязательном 14-дневном карантине для всех въезжающих в Соединенное Королевство, поскольку это негативно повлияет на авиационную отрасль после возобновления авиасообщения. Соответствующее письмо было направлено авиаперевозчиками в адрес британского правительства.

По мнению авиакомпаний, установление 14-дневного карантина для всех въезжающих в страну является "неоправданным и непропорциональным". Новые правила вступят в силу с понедельника, за их нарушение предусмотрен штраф в размере 1 тысячи фунтов стерлингов.

"Это неизбежно будет означать, что число людей, покидающих и въезжающих в страну, будет очень маленьким", — говорится в письме.

Авиакомпании также подчеркнули, что "нелогично и нерационально" навязывать карантин прибывающим из стран Европейского Союза, где уровень заболеваемости ниже, чем в Великобритании.

Ранее глава IAG (акционер British Airways) Уилли Уолш заявил, что рассматривает возможность подать в суд на правительство Великобритании, принявшее решение о введении двухнедельного карантина для иностранных туристов, въезжающих в страну.

По его мнению, требование об обязательной изоляции после приезда в Великобританию негативно отразится на планах авиакомпаний возобновить осуществление авиарейсов в июле.

Британские авиакомпании, приостановившие авиаперелеты в конце марта, ранее заявляли, что планируют частично возобновить авиасообщение в июле.