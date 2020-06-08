МОСКВА, 8 июн /ПРАЙМ/. Компания "Аэроэкспресс" с 8 июня восстанавливает ранее отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы поездов между Москвой и столичным аэропортом "Домодедово", сообщала компания.

"Аэроэкспресс" в апреле из-за снижения пассажиропотока в аэропортах значительно сокращал график. Ряд регионов России начали постепенно снимать ограничения, введённые из-за COVID. Компания сообщала, что планирует вернуть все отменённые рейсы с 15 июня. Однако позднее уточнила, что, например, в "Домодедово" они будут восстановлены с 8 июня. Поезда снова будут отправляться с Павелецкого вокзала и из аэропорта каждые 30 минут с 6.00 до 23.30.

Тактовое расписание аэроэкспрессов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" будет восстановлено с 15 июня. Поезда будут отправляться с привычным 30-минутным интервалом. С вокзала они будут курсировать с 5.35 до 23.35, из аэропорта – с 5.15 до 23.45.

Между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково" ранее отмененные рейсы также будут возвращены с 15 июня. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7.00 до 23.00 как с вокзала, так и из аэропорта.

"Аэроэкспресс" ранее сообщал, что с 15 июня вводит новый единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 рублей.

В компании отмечали, что "Аэроэкспресс" выполняет все необходимые санитарные мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров. Весь подвижной состав и пассажирские терминалы трижды в день проходят обработку дезинфицирующим средством. Двухэтажные аэроэкспрессы оснащены климатической системой с установками обеззараживания воздуха. Воздух в одноэтажных поездах также ежедневно дезинфицируется переносными ультрафиолетовыми лампами.