МОЛОЧНЫЙ (Мурманская область), 8 июн /ПРАЙМ/. Российские военные, помогающие в восстановлении железнодорожного сообщения в Кольском районе Мурманской области, заложили четыре тонны взрывчатки и подорвали скальные породы для подготовки карьера к прокладке новых путей, сообщили в Минобороны РФ.

В понедельник, 1 июня, обрушился пролет железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России. В результате обрушения никто не пострадал. По этой ветке в столицу Заполярья доставлялись грузы, шли пассажирские поезда. Для пассажиров организована перевозка автобусами от Мурманска до станции Выходной и в обратном направлении. По факту обрушения моста возбуждено уголовное дело.

"Военные инженеры Западного военного округа… приняли участие в подрыве скальной породы на участке строящегося обходного железнодорожного пути в районе посёлка Молочный. Перед подрывом… с помощью новейшей бурильно-ударной машины БУМ-2, бурильными установками и ручным гидравлическим инструментом в труднодоступных местах были проделаны шурфы, а затем заложено около 4 тонн взрывчатого вещества на глубине 7-9 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что район перед взрывом оцепили, чтобы туда не могли попасть гражданские лица. Инженерные подразделения продолжают бурение новых шурфов для закладки новых зарядов.

Более сотни военнослужащих с 40 единицами специальной техники прибыли в Мурманскую область 5 июня. За три дня они уже вывезли 11 тысяч кубометров выработанного грунта и породы, завезли тысячу кубометров щебеночного балласта и уплотнили основную площадку земляного полотна протяженностью 500 метров.