ЛОНДОН, 8 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британская авиакомпания Jet2, специализирующаяся на пакетных турах, планирует 15 июля возобновить авиарейсы и продажу туристических путевок, говорится в сообщении компании.

"С учетом действующих ограничений по путешествиям, введенных в результате пандемии COVID-19, мы приняли решение возобновить наши полеты и турпрограммы с 15 июля", — отмечается в сообщении.

Ранее авиаперевозчик продлевал отмену рейсов до 17 июня.

Jet2 — британская бюджетная авиакомпания, осуществляющая регулярные и чартерные рейсы из Великобритании. Компания предлагает пакетные туры по 82 направлениям из Великобритании.