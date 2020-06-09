Авиакомпании Боливии просят у властей помощь в $100 млн
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпании Боливии просят у властей помощь в 100 миллионов долларов из-за серьезного падения перевозок на фоне пандемии, сообщила газета El Deber со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Amaszonas Луиса Веру.
Этот крупный перевозчик, маршруты которого соединяют Боливию с другими странами Латинской Америки, направил правительству пакет мер для поддержки отрасли.
Средства в размере 100 миллионов долларов необходимы компаниям Amaszonas, Ecojet и главному перевозчику Boliviana de Aviación (BoA). По словам Веры, BoA уже были обещаны 52 миллиона из общей суммы поддержки, которую просит отрасль.
Кроме того, Amaszonas просит снизить на 50% на три года стоимость топлива для внутренних перевозок, необходимо и уменьшить вдвое аэропортовые сборы. Также компания просит рассрочку налоговых платежей на 84 месяц без пеней и штрафов.
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