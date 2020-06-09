ТОКИО, 9 июн /ПРАЙМ/. Регистрация пассажиров вывозного рейса Токио-Владивосток идет в аэропорту Нарита недалеко от японской столицы, передает корреспондент РИА Новости.

Это единственная регистрация в зале вылета обычно многолюдного терминала. Все остальные стойки регистрации не работают, на табло — информация о рейсах, в основном об их отмене. На больших экранах рядом с табло без конца крутится мультипликационный ролик об Олимпийских и Паралимпийских играх, которые должны были начаться в Токио через полтора месяца. Игры было решено отложить на год из-за пандемии коронавируса.

В очереди ожидания почти нет детей. Некоторые приехали в Японию как туристы, немало тех, кто навещал родственников, но вынужден был задержаться.

"Провожаю маму. Она у нас гостила с марта. Мы бы хотели, чтоб она еще осталась, пока не откроют регулярное авиасообщение, но ей уже пора домой", — сказала Виктория, постоянно проживающая в Японии.

"Я не попала на предыдущий рейс 7 мая, так как заболела ангиной", — сказала Анастасия из Хабаровска, которая приехала в Японию еще в феврале как турист.

В зале работают сотрудники посольства России в Японии.

Ранее Минкомсвязь РФ сообщила, что в списках рейса SHU5481 Токио-Владивосток 102 пассажира.

Министерство сообщило также стоимость билетов на этот рейс: 24 260 иен для взрослого человека (15,2 тысячи рублей) и 18 350 иен для ребенка (11,5 тысячи). Для детей до двух лет билет будет стоить 2 000 иен (1,2 тысячи рублей). Рейс выполняет авиакомпания "Аврора".

Посольство Российской Федерации в пятницу на своей странице в Facebook сообщило, что на борту будут граждане России, которые проживают в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.