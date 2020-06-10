БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июн /ПРАЙМ/. Около 50 россиян не воспользовались вывозным рейсом из Аргентины, который состоялся 5 июня, сообщил журналистам посол России в этой латиноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.

"Четырнадцать человек раньше уверяли нас, что заинтересованы в том, чтобы вылететь, но потом отказались. Есть и люди, которые, хотя и звонили в посольство и были нами зафиксированы как граждане, которые оказались заблокированными в Аргентине, никогда нам не говорили, что хотели бы улететь. В общей сложности эти две группы составляют 50 человек", — сказал посол.

"Но наверняка мы чего-то и не знаем, потому что, даже когда мы готовились к этому рейсу, возникали ситуации, когда люди появлялись в последний момент. Например, так получилось с большим количеством российских рыбаков, которые заканчивали свою работу на аргентинских рыболовных судах", — добавил дипломат.

Феоктистов отметил, что вывозной рейс был необычным, "в каком-то плане рекордным, потому что продолжался больше 30 часов, затронул сразу практически в режиме нон-стоп несколько государств".

"Мы смогли с помощью аргентинских транспортных компаний, которые мы нашли, вывезти из провинций 19 человек и доставить их накануне или практически к вылету. Таким же образом мы смогли доставить 28 наших соотечественников при большой роли посольств России из Уругвая, Парагвая и Боливии… Мы считаем, что 220 человек, которые поднялись на борт в Аргентине, это практически все, кто реально хотел улететь", — отметил посол.

Вывозной борт Azur Air совершил несколько посадок – в Сан-Паулу (Бразилия), Буэнос-Айресе (Аргентина), Сантьяго (Чили) и Гаване (Куба).