ВЛАДИВОСТОК, 10 июн /ПРАЙМ/. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" с россиянами прибыл с острова Пхукет (Таиланд) во Владивосток, следует из данных онлайн-табло российского аэропорта.

Самолет сел во Владивостоке чуть позже планируемого – в 09.40 местного времени (02.40 мск).

Согласно списку, опубликованному в Telegram-канале Минкомсвязи, на рейс SHU5495 зарегистрировалось около 100 человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.