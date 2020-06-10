ВЛАДИВОСТОК, 10 июн /ПРАЙМ/. Власти Приморья и руководство авиазавода "Прогресс" в рамках сокращения объема производства прилагают усилия для перехода на выпуск продукции гражданского направления, сообщил губернатор Олег Кожемяко, отвечая на вопросы депутатов на внеочередной сессии заксобрания края.

Депутат Владимир Гришуков (КПРФ) сообщил, что, по его данным, на "Прогрессе" в связи с резким уменьшением объема гособроназказа в прошлом году было сокращено 705 человек. По словам парламентария, представители завода подтвердили ему, что на предприятии идет развитие литейного производства, обработки металла, но при этом выбывают специалисты сборочного производства.

"Был большой заказ одной из стран… Объем производства с 60 миллиардов до 9 миллиардов сократился. На тот период были приглашены специалисты с других предприятий, именно сборочного производства. В связи с сокращением объема эти специалисты были высланы, это не коренные аресеньевцы, многие приглашенные. Конечно, это потеря потенциала. Мы с руководством завода делаем все, чтобы перейти на выпуск продукции гражданского направления", — сказал Кожемяко.

Губернатор рассчитывает, что вертолеты Ка-62 начнут первые полеты в Приморском крае, чтобы провести здесь их тестирование и создать базу для выхода машин на рынок.

"Помогаем чем можем. Мы в контакте с заводом", — добавил Кожемяко.

Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Н.И. Сазыкина — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.