МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. РЖД в июне ожидают дальнейшего восстановления пассажиропотока в пригородном сообщении на фоне выхода регионов из ограничений, введённых ранее из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Перевозки в пригороде осуществляют пригородные пассажирские компании (ППК), в основном созданные РЖД вместе с регионами. Заказ перевозчикам на организацию транспортного обслуживания населения формируют субъекты РФ. Гендиректор РЖД Олег Белозеров в начале мая сообщал, что пассажиропоток в электричках упал на 70%, но их число по просьбе регионов снижено лишь на 12%.

"Количество отмененных пригородных поездов постепенно сокращается. Сейчас отменено 596 пригородных поездов на территории 41 субъекта (из них на территории Москвы и Московской области отменено 130 поездов), тогда как еще в середине мая 900 пригородных поездов в 47 регионах. Учитывая планомерное восстановление размеров движения пригородных поездов и поэтапное снятие ограничений в регионах, в июне месяце мы ожидаем дальнейший рост пассажиропотока", — рассказали в пресс-службе.

Режим самоизоляции, а также ограничительные меры, принятые субъектами РФ, существенно повлияли на транспортную мобильность населения, напомнили в РЖД. При этом в некоторых регионах количество электричек по просьбе властей не сокращалось вообще. Например, на МЦК в Москве, в Красноярском и Хабаровском краях, Воронежской и Липецкой областях.

В апреле 2020 года снижение пассажиропотока в пригородном сообщении достигало 70% к уровню 2019 года, в мае — замедлилось до 66%.

"Без учета Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов в регионах наблюдается более активное восстановление пассажиропотока. Снижение к прошлому году составляет около 43%", — добавили в компании.

В июле-августе 2020 года РЖД планируют вернуть в России более 60% летних пассажирских поездов, отмененных из-за коронавируса.

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменили более 100 поездов дальнего следования в России. В конце мая компания начала постепенно возвращать отмененные поезда. В частности, увеличили число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом до 8 пар в день (16 рейсов), в том числе вернули в расписание "Сапсан" из Петербурга до Нижнего Новгорода.

"Вместе с тем вопрос (возвращения поездов — ред.) также зависит от региональных карантинов. Нами проработаны варианты восстановления размеров движения поездов по трем сценариям: оптимистичному, основному и пессимистичному. Приоритетным признан основной сценарий. Восстановление размеров движения запланировано на июль-август 2020 года", — сообщили в компании.

"Будут "возвращены" 67 поездов во внутригосударственном сообщении, также планируется увеличить периодичность курсирования 57 поездов. Таким образом, будет восстановлено 63% поездов, запланированных на лето", — добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что РЖД уже вернулись к глубине продажи билетов на все внутрироссийские поезда за 90 суток до отправления.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина в начале мая говорил, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена. Замминистра транспорта России Владимир Токарев сообщал журналистам, что Минтранс к осени ожидает восстановления пассажиропотока на железных дорогах России при плановом выходе из эпидемии коронавируса.