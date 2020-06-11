МОСКВА, 11 июн /ПРАЙМ/. Иран заявил Международной организации гражданской авиации (ИКАО), что отправит во Францию для расшифровки черные ящики со сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing при условии согласия других стран, участвующих в расследовании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее агентство ISNA сообщило, что Иран решил не отправлять на Украину черные ящики со сбитого под Тегераном в начале года украинского самолета, а передать их другой стране. Агентство отметило, что этой страной может быть Франция.

"Иран заявил, что они скоро передадут их (черные ящики – ред.) в Париж при условии согласия участвующих в расследовании государств", — заявил один из источников агентства.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.