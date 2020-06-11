ПЕКИН, 11 июн /ПРАЙМ/. Китай восстановит транспортное сообщение с Россией и поездки граждан двух стран при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и стабилизации эпидемиологической обстановки в мире, рассказали РИА Новости в министерстве иностранных дел КНР.

Ранее РБК со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний сообщило, что Росавиация предложит частично открыть международное авиасообщение с 15 июля, в том числе с Китаем. Источник в авиакругах сообщил РИА Новости, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил, что конкретных дат возможного возобновления международных перелетов пока нет.

"Китайская сторона надеется на скорейшую стабилизацию эпидемиологической обстановки в мире и при строгом соблюдении соответствующих профилактических условий и требований вместе с российской стороной последовательно восстановит нормальные передвижения граждан двух стран", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства на просьбу ответить, когда и при каких условиях Китай восстановит авиасообщение с Россией и откроет границы для иностранцев.

Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что, согласно постановлению государственного управления гражданской авиации КНР от 4 июня, российские установленные авиакомпании при удовлетворении санитарно-эпидемиологических требований могут выбрать один пункт пропуска и совершать один международный рейс в неделю.

Ранее управление гражданской авиации КНР сообщило, иностранные авиакомпании, которые из-за эпидемии не могли выполнять международные рейсы в Китай, с 8 июня могут раз в неделю летать в один из 37 китайских городов. Авиакомпании должны строго соблюдать меры по профилактике распространения эпидемии, в случае, если на протяжении трех недель подряд на рейсах по выбранному авиакомпанией международному маршруту не будет выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, тогда такой авиакомпании разрешат выполнять по этому направлению до двух рейсов в неделю. Если же на маршруте число пассажиров с положительными результатами на COVID-19 достигнет 5, то авиакомпания обязана будет на неделю приостановить полеты по данному маршруту, а в случае, если число зараженных достигнет 10, то полеты приостанавливаются на 4 недели.

"С начала эпидемии Китай и Россия оказывают взаимную помощь и поддержку друг другу, сообща предоставляют для граждан двух стран на своей территории необходимые условия для проживания и обеспечения личной защиты и помощь. Министерства иностранных дел двух стран поддерживают тесный контакт по проведению соответствующей работы", — добавили в министерстве.

На вопрос, когда Китай откроет границы для иностранцев, в МИДе отметили, что иностранные граждане, занимающиеся торговой, научно-технической деятельностью в случае срочной необходимости могут обратиться в посольства и консульства КНР за границей для получения визы и приезда в Китай.

МИД Китая с 28 марта запретил въезд в страну иностранцам по действующим визам и временно прекратил выдачу виз.

"Вместе со стабилизацией эпидемиологической обстановки и обеспечения эпидемиологической безопасности китайская сторона будет постепенно восстанавливать нормальное передвижение китайских и иностранных граждан", — добавили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались.