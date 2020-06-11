МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Отмена режима самоизоляции из-за ситуации с COVID-19 в столице привела к тому, что динамика бронирования авиабилетов из Москвы на внутрироссийские рейсы увеличилась на 64% по сравнению показателями прошлой недели, сообщили РИА Новости в сервисе поездок и путешествий Туту.ру.

Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня объявил, что со вторника, 9 июня, в столице отменяются самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса.

"Мы посмотрели динамику по бронированиям авиабилетов и заметили активность жителей столицы начиная с 8 июня. Если сравнить два вторника – 2 июня и 9 июня, когда стало известно о том, что самоизоляция отменяется — то динамика бронирований выросла на 64%", — прокомментировали ситуацию аналитическом центре сервиса.

Аналитики обратили внимание, что жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, в топ-10 городов, куда увеличился спрос на перелеты из столицы, вошли Махачкала, Санкт-Петербург, Уфа, Калининград, Геленджик и Краснодар.

"По всем направлениям из топ-10 мы зафиксировали снижение среднего чека на авиабилет в обе стороны по сравнению этим же периодом прошлого года", — уточнили в компании.