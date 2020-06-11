БЕРЛИН, 11 июн — ПРАЙМ. Авиагруппа Lufthansa и немецкие профсоюзы продолжают переговоры в связи с планами концерна сократить до 26 тысяч сотрудников, в том числе 22 тысяч штатных сотрудников, которые работают на полной ставке, заявили в четверг профильные организации — профсоюзы Vereinigung Cockpit и UFO.

После первого раунда переговоров с профсоюзами в Lufthansa заявили о возможности сокращения 22 тысяч штатных сотрудников, затем речь шла о более чем 10 тысячах, сообщил ранее общественно-правовой телеканал Tagesschau. Lufthansa Group планирует значительно снизить отдельные статьи расходов по сравнению с докризисным уровнем, в частности, путем перевода на неполный рабочий день около 87 тысяч сотрудников, отсрочки или отмены запланированных проектов и отсрочки мероприятий по техническому обслуживанию, заявили ранее в авиаконцерне. Кроме того, программы реструктуризации предусмотрены для Austrian Airlines и Brussels Airlines. В Brussels Airlines планируют сократить свой парк на 30%, рабочую силу — на 25%. В Austrian Airlines в долгосрочной перспективе намерены сократить свой парк на 20%, расходы на персонал — примерно на 20%. Программы реструктуризации и сокращения затрат также будут запущены в других компаниях группы Lufthansa.

"В Lufthansa сегодня уточнили ожидаемый переизбыток работников. Названная в концерне цифра в 26 тысяч рабочих мест не может понравиться никому. Если акционеры отклонят пакет мер по спасению, банкротство все еще возможно. Альтернативы успешному перезапуску для авиационной отрасли нет", — говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте профсоюза UFO.

В UFO заявили, они готовы достичь соглашения с Lufthansa до внеочередного собрания акционеров 25 июня. В профсоюзе подчеркнули, что "сотрудники всех авиакомпаний концерна должны быть защищены от увольнения и верить в то, что менеджмент наконец следует единым курсом".

В профсоюзе Vereinigung Cockpit, который объединяет пилотов, подтвердили готовность пойти на уступки на сумму 350 миллионов евро. Для отдельного пилота это означает сокращение зарплаты до 45%. "В свою очередь, мы ожидаем, что правление концерна возьмет на себя обязательства перед своими сотрудниками", — говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте профосоюза. В Cockpit заявили, что при этих условиях создание рабочих мест на аутсорсинге на худших условиях "было бы совершенно неприемлемым". В профсоюзе призвали акционеров утвердить пакет помощи для Lufthansa. Переговоры с профсоюзами продолжатся до 22 июня.

Правление Lufthansa согласилось ранее на условия Еврокомиссии, выполнение которых необходимо для получения авиаконцерном пакета финансовой помощи от правительства Германии. Отмечается, что объем выдвинутых ЕК условий был сокращен по сравнению с первоначальным. Согласно условиям, Lufthansa обязуется уступить конкурентам в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена до 24 слотов (прав на взлет и посадку) для размещения до четырех самолетов. В течение полутора лет эта опция будет доступна только новым конкурентам в аэропортах Франкфурта и Мюнхена. В случае, если ее не использует ни один новый участник, она будет распространена на действующие авиакомпании, говорится в пресс-релизе.