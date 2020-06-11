МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в мае упал на 91,3%, до 946 тысяч человек, S7 осталась лидером по числу перевезенных пассажиров — 281 тысяча против 206 тысяч у "Аэрофлота", сообщает Росавиация.

"По оперативным данным в мае текущего года российские перевозчики обслужили 946 тысяч пассажиров, что составляет —91,3% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот снизился на 92,5% и составил 1,984 миллиарда пассажирокилометров.

Авиакомпания "Аэрофлот" в мае обслужила 206 тысяч пассажиров (-93,1%). Услугами "ЮТэйр" воспользовались 67 тысяч (-90,3%), "России" — 74,3 тысячи пассажиров (-92,6%), "Уральскими авиалиниями" — 41 тысяча пассажиров (-95%).

"Авиакомпания "Сибирь" в мае 2020 перевезла 281 тысячу пассажиров. С 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус". При сравнении с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines в мае 2020 года снизился на —75,7%", — сообщает Росавиация.

Всего за пять месяцев 2020 года перевезено 24,97 миллиона пассажиров (падение — 44,6%).