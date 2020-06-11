МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. РЖД с 24 июня вернут в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отменные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса, заметило РИА Новости в приложении компании по продаже билетов и подтвердили в компании.

Между Санкт-Петербургом и Москвой до вспышки COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один — между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли этот поезд до Нижнего Новгорода. С 29 мая число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Петербургом было увеличено до 8 пар в день (16 рейсов) и вновь поставлен в расписание "Сапсан" из Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. Такой график действовал до 24 июня.

Согласно данным приложения РЖД, на 23 июня в расписании между Москвой и Санкт-Петербургом стоят 9 "Сапсанов", в том числе один из Нижнего Новгорода. На 24 июня — уже 13 рейсов. Такое количество рейсов в соответствующие дни значится и в обратном направлении.

"Временный график движения "Сапсанов" был введен до 23 июня. С 24 июня движение поездов будет осуществляться по нормативному графику, продажа билетов на поезда уже ведется", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Там подтвердили, что, как и до отмен, с 24 июня по будням будут курсировать 13 пар поездов и до 15 пар по выходным.