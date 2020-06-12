МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня, посольство РФ на Кипре прорабатывает возможность возвращения россиян этим же рейсом в Москву, сообщили в дипмиссии.

"По информации посольства, "Кипрские авиалинии" планируют выполнить вывозной рейс для киприотов из Москвы 22 июня. Посольством прорабатывается вопрос о возвращении граждан России данным рейсом в Москву", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

Отмечается, что стоимость билета составит 350 евро (детский — 280 евро).

По предварительной договоренности, авиакомпания "Кипрские авиалинии" будет засчитывать неиспользованные билеты компании "S7".

При этом посольство РФ не располагает информацией о том, жители каких регионов будут допущены к регистрации на данный рейс.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.