ПАРИЖ, 12 июн /ПРАЙМ/. Четвертый вывозной рейс с россиянами на борту вылетел вечером в пятницу из парижского аэропорта Руасси — имени Шарля де Голля и взял курс на Москву.

Рейс SU2043 выполняет компания "Аэрофлот". Самолёт вылетел из Парижа в 19.15 местного времени.

"Улетели 160 пассажиров: в основном, граждане России — 149 человек, но также шестеро французов и по одному гражданину Азербайджана, Болгарии, Перу, Маврикия и Испании", — сказал РИА Новости представитель посольства РФ во Франции Антон Токовинин.

Он отметил, что "посольство согласовало бесплатный перевоз двух российских граждан, прибывших из соседней страны". "У них возникла проблема с оплатой купленного ранее билета — авиакомпания перечислила средства на виртуальный счёт. Последние деньги россияне потратили, чтобы добраться до Парижа, оплачивать новый билет им было уже нечем. Посольство поспособствовало тому, чтобы россияне, в виде исключения, полетели бесплатно", — добавил собеседник агентства.

Перелет стал возможен для граждан России, которые проживают в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областей, Республики Мордовия, Ульяновской области, Калининградской области, Пермского края, Иркутской области, Мурманской области, Кировской области, Саратовской области. Также на борт могли попасть люди из так называемого гуманитарного списка — жители других регионов, у которых есть веские причины для перелета.

Первый рейс из Парижа в Санкт-Петербург и Москву вылетел 19 мая. Ещё два самолета осуществили перелет из Парижа в Москву 29 мая и 5 июня.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.