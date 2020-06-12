МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Два американских сенатора подготовили законопроект, направленный на реформирование порядка проведения сертификации лайнеров федеральным управлением гражданской авиации США (FAA), сообщило агентство Рейтер.

По данным агентства, авторами законопроекта выступили сенаторы от обеих партий — республиканец Роджер Уикер, председатель комитета сената по торговле, и старший демократ в комитете Мария Кантуэлл.

Отмечается, что данная мера направлена на то, чтобы лишить производителей самолетов, таких как компания Boeing, возможности "ненадлежащим образом влиять на процесс сертификации". По оценке агентства, такая мера знаменует собой "самый значительный шаг к реформам" после того, как две авиакатастрофы с участием Boeing 737 МАХ вызвали призывы изменить порядок утверждения самолетов авиауправлением США.

Агентство отмечает, что FAA, офис Уикера и компания Boeing отказались предоставить комментарии относительно законопроекта.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.