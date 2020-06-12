ВАШИНГТОН, 12 июн /ПРАЙМ/. Министерство транспорта США раздаст пассажирам 100 миллионов защитных масок для лица на фоне пандемии коронавируса, говорится в сообщении министерства.

Львиная доля — около 87 миллионов масок — будет роздана в аэропортах, еще 10 миллионов раздадут в более чем 450 других транспортных управлениях и на поездах. Для доставки масок задействуют почту.

В конце мая администрация Дональда Трампа сообщила, что раздаст 15,5 миллиона тряпичных масок "необходимым" работникам в важных инфраструктурных отраслях.

Население США составляет около 320 миллионов человек. В стране зарегистрировано уже более 2 миллионов случаев коронавируса, более 114 тысяч человек умерли.