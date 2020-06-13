ВАРШАВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Польша с 13 июня открывает свои границы для граждан стран Евросоюза.

В связи с пандемией коронавируса Польская Республика в марте закрыла свои границы, в том числе со странами Шенгенского соглашения.

Решение об открытии границ только для граждан ЕС правительство страны приняло после многочисленных консультаций с заинтересованными органами. Как пояснил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, это вызвано сложной ситуацией с распространением коронавируса в ряде стран за пределами Шенгенской зоны.

Также в соответствии с решением правительства Польши, с 16 июня авиаперевозчики смогут возобновить международные пассажирские рейсы. По мнению кабмина, на подготовку расписания авиакомпаниям могут понадобиться несколько недель.

При этом пропуск граждан на польско-литовской границе начался несколько раньше — движение запустили в пятницу в 10.00 (11.00 мск) в присутствии премьер-министров Польши Моравецкого и Литвы Саулюса Сквернялиса.

Премьеры Литвы и Польши лично дали старт началу движения транспорта через границу. "Грузовики и легковые автомобили ездят все чаще. Мы возвращаемся к нормальной жизни, на нормальные рельсы", — сказал по этому поводу Моравецкий.

По последним данным, в Литве зафиксированы более 1755 случаев коронавируса, 74 пациента умерли. Число заразившихся коронавирусом в Польше превысило 28 570 человек, 1222 заразившихся скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.