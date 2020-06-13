МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Власти Франции выделят 300 миллионов евро на поддержку аэропортов в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте министерства комплексных экологических преобразований.

"Государство выделит 300 миллионов евро, чтобы покрыть расходы аэропортов и таким образом избежать какого-либо воздействия на выход из кризиса, вызванного COVID-19, для авиакомпаний", — сообщается на сайте министерства.

Также сотрудники пассажирских авиакомпаний смогут до сентября продолжать получать пособие по частичной безработице. А компании, в которых работают менее 250 сотрудников, получат освобождение от уплаты взносов предпринимателей, оплаченных или отсроченных с марта по июнь (за периоды занятости с февраля по май).

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что в связи с позитивными изменениями в ситуации с эпидемией COVID-19 в заморских территориях Франции были согласованы новые положения, адаптированные к ситуации в области здравоохранения, они будут приняты в ближайшие дни. Как уточняется, с момента вступления в силу (не позднее 10 июля) закона об окончании чрезвычайного положения в области здравоохранения все пассажиры, прибывающие в заморские территории, должны будут сдать тест на коронавирус, при этом обязательный карантин по прибытии будет отменен.

Ранее сообщалось, что власти Франции направят на поддержку авиастроительной отрасли, которая была сильно затронута кризисом, связанным с коронавирусом, более 15 миллиардов евро.