КРАСНОЯРСК, 13 июн /ПРАЙМ/. Движение поездов, нарушенное из-за подмыва пути дождями на участке железной дороги в Ачинском районе Красноярского края, восстановлено, сообщает пресс-служба Красноярской железной дороги (КрасЖД).

Ранее сообщалось, что 7 июня двухпутный перегон Улуй – Пригородный был закрыт для пропуска поездов из-за подмыва пути в результате выпадения большого количества осадков. На период восстановительных работ перевозка пассажиров поездов №67 Абакан – Москва и №68 Москва – Абакан осуществлялась по временной схеме, с привлечением автотранспорта.

"Восстановлено движение поездов по первому пути перегона Улуй – Пригородный Красноярской железной дороги (Ачинский район Красноярского края). С открытием первого пути поезда возвращаются к обычному графику", — говорится в сообщении.

На движение других пассажирских поездов ситуация не повлияла. Восстановление второго пути данного участка продолжается. Координирует работы оперативный штаб Красноярской железной дороги.