КИЕВ, 13 июн /ПРАЙМ/. Президент авиакомпании "Международное авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что компания планирует остановить продажи авиабилетов до 1 августа.

Ранее Дыхне заявил, что из-за существенного снижения объемов деятельности в связи с карантинными ограничениями сократила 900 сотрудников.

"Мы закрывали свою продажу до 1 июля, понимая что до 1 июля ничего не произойдёт в авиации, сейчас мы наверняка закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа, для того чтобы дать возможность назначать только те рейсы, которые пассажиру будут понятно, что мы будем выполнять. А определять эти рейсы будем исходя из возможностей туристическому пассажиру путешествовать", — сказал Дыхне на брифинге.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. 22 мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабмин позднее принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов.