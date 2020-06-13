МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Количество поездок в Московском метрополитене увеличилось за неделю на 270 тысяч, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Со вторника в столице отменили два самых основных и долго существовавших ограничения: режим самоизоляции и пропускной режим. Кроме того, отменили и график прогулок, который просуществовал в столице чуть больше недели — с 1 июня.

"58% метро по сравнению с таким же периодом прошлого года (+270 тысяч поездок по сравнению с прошлой неделей)", — сообщает ведомство в Telegram данные аналитики по транспорту на вечер субботы.

Число поездок на каршеринге составило 67 тысяч, а на такси совершили на четыре тысячи поездок больше. В то же время, по сравнению с прошлой неделей, число поездок на личном автомобиле уменьшилось на 120 тысяч.

Кроме того, пригородными электричками также воспользовались на 50 тысяч раз больше, по сравнению с прошлой неделей, а наземным транспортом — на 330 тысяч поездок больше.