ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июн /ПРАЙМ/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбудили после происшествия с катером в Авачинской бухте на Камчатке, сообщило Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в МЧС сообщали, что катер перевернулся в Авачинской бухте на Камчатке, спасатели ищут четырех пропавших мужчин. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили "ориентировочно в 40 километрах от берега".

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения морского транспорта)", — говорится в сообщении следственного управления.

Отмечается, что катер буксируют в Петропавловск-Камчатский.