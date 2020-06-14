МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Режим работы ряда центральных станций московского метро изменится 14 июня в связи с генеральной репетицией парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Московский метрополитен в Twitter.

"С 19.00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на выход и пересадку пассажиров. Ближайшая станция для входа в метро – "Арбатская", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.