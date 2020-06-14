ЕРЕВАН, 14 июн /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Armenia, выполнявший вывозной рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Ереван, совершил в воскресенье посадку в аэропорту "Звартноц", сообщается на официальном сайте воздушной гавани.

По данным генерального консульства Армении в Ростове-на-Дону, вывозным рейсом в условиях ограничений на воздушное сообщение, введенных из-за коронавируса, на родину вернулись 124 гражданина Армении.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Армении сообщили, что 14 июня авиарейсом Ереван — Ростов-на-Дону той же авиакомпании домой вернулись 109 россиян. Перелетом могли воспользоваться граждане, России, которые проживают в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, Севастополе.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.