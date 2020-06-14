МИНСК, 14 июн /ПРАЙМ/. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 15 июня возобновляет полеты в города Украины, следует из данных на сайте перевозчика.

Ранее Украина приняла решение с 15 июня восстановить международное и внутреннее авиасообщение. В этой связи в пресс-службе "Белавиа" РИА Новости сообщали о планах начать выполнение регулярных полетов в эту страну.

В частности, по данным перевозчика, полеты возобновляются по всем направлениям, по которым осуществлялись до пандемии коронавируса COVID-19. Так, с 15 июня будут ежедневно осуществляться рейсы в Киев и Одессу. В другие дни также доступны для бронирования билеты в Харьков и Львов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с пандемией ряд стран мира ввели карантин и закрыли свои границы, приостановили международное железнодорожное и авиасообщение, за исключением авиарейсов для возвращения из-за границы своих граждан.