ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн /ПРАЙМ/. Четырёх моряков с катера, перевернувшегося в Авачинской бухте на Камчатке, ищут с помощью поисково-спасательного судна и беспилотника, сообщает краевой главк МЧС.

Катер "Тихий" перевернулся в Авачинской бухте в ночь на воскресенье, пропали четыре члена экипажа. К их поискам приступили спасатели. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.

Отмечается, что в понедельник в район поисков на поисково-спасательном катере "Асакадзе" отправились спасатели и полицейские.

"На катере спасатели планируют обследовать акваторию и прибрежную территорию Авачинской бухты. Кроме того, поиск будет вестись и с воздуха — для этого задействуют беспилотный летательный аппарат. Всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии, они ориентированы на осуществление попутного поиска", — говорится в сообщении.

В главке МЧС добавили, что в воскресенье район крушения катера обследовали водолазы, однако поиски результатов не дали.