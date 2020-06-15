МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Казахстан с 15 июня запрещает въезд на свою сеть порожних собственных и арендованных полувагонов всех сторонних железнодорожных администраций, включая РФ, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на телеграмму председателя дирекции Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ Виктора Попова от 11 июня, а также обращение в совет и.о. первого зампреда правления "Казахстан темир жолы" (КТЖ, "Казахстанские железные дороги") Каната Альмагамбетова.

Альмагамбетов в своем письме объяснил причины введения запрета: инфраструктурные ограничения пропускной способности сети, значительное увеличение количества порожних вагонов, не востребованных к погрузке, ежесуточное наличие более 240 временно отставленных от движения поездов, а также проведение летних работ по содержанию верхнего строения пути.

При этом источник издания, знакомый с результатами внутреннего анализа КТЖ, сообщает, что запрет также связан с большим скоплением "чужих" вагонов на сети КТЖ. Он отмечает, что, по оценкам компании, из-за переброски вагонов с сети РЖД на казахстанскую сеть погрузка сторонних железнодорожных администраций в 2020 году увеличится на 30%. По словам собеседника газеты, в анализе говорится о демпинге со стороны РФ: цена аренды российских вагонов составляет 4,64 тысячи тенге (800 рублей) за вагон в сутки, парка "Казтемиртранса" (КТТ, принадлежит КТЖ) — 8,5 тысячи тенге (1,47 тысячи рублей).

Введение запрета, утверждает источник издания, позволит контролировать ценовую политику на казахстанской сети, а также сократить растущий невостребованный парк КТТ. По оценке Argus, в июне стоимость привлечения полувагонов в Казахстане снизилась на 10-12% — до 15-18 долларов за сутки с 17-20 долларов в мае.

Услуги российских операторов обходятся казахстанским грузоотправителям значительно дешевле, чем КТТ, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана (АГМП) Максим Кононов. По его словам, экспортерам угля это позволяет экономить около 2,5 доллара за тонну при перевозках в порты Балтийского и Черного моря. В АГМП сообщили, что невостребованный парк КТТ ежемесячно увеличивается и на 8 июня составляет порядка 5,4 тысячи полувагонов. Выпадающие доходы КТТ негативно сказываются на консолидированной финансовой отчетности КТЖ. Кононов отметил, что запрет въезда на казахстанскую железнодорожную сеть "чужих" вагонов введен для защиты доходов КТТ.

Казахстан уже вводил ограничения на следование "чужих" вагонов на свою сеть под Новый год, а с 5 января вагоны РФ перестали поступать на сеть. Однако уже 20 января казахстанский бизнес, заинтересованный в российском порожняке, добился отмены ограничений на полувагоны, с 20 февраля был отменен запрет и для других видов парка. В РЖД и операторских компаниях ситуацию не прокомментировали.