ВЕНА, 15 июн /ПРАЙМ/, Маргарита Костив. Билеты на рейсы австрийской авиакомпании Austrian Airlines в первый день возобновления авиасообщения с рядом европейских стран раскуплены на 70%, сообщил РИА Новости представитель компании Леонард Штайманн.

Austrian Airlines 15 июня возобновила регулярные рейсы в 27 городов Европы. Власти республики с полуночи 16 июня снимают ограничения из-за коронавируса для въезжающих из 31 европейской страны, кроме Швеции, Великобритании, Испании и Португалии.

"Спрос на билеты с учетом текущей ситуации удовлетворительный. Например, сегодня, в день рестарта, наши рейсы загружены на 70%. Конечно, потребуется еще много времени, прежде чем мы сможем выйти на докризисный уровень", — сообщил собеседник агентства.

С 15 июня возобновились прямые рейсы авиакомпании из Вены в Амстердам, Стокгольм, Афины, Брюссель, Базель, Париж, Копенгаген, Дубровник, Дюссельдорф, Франкфурт, Женеву, Гамбург, Ларнаку, Лондон, Мюнхен, Бухарест, Приштину, Сараево, Салоники, Скопье, Софию, Тирану, Тель-Авив, Штутгарт, Берлин, Варну, Цюрих.

С 22 июня самолеты авиакомпании будут летать также в Белград, Грац, Инсбрук, Киев, Кошице, Милан, Ниццу, Прагу, Сплит и Варшаву.

В минувший четверг на сайте Austrian Airlines появилась информация о рейсах, которые возобновятся 1 июля. Среди них — Москва (аэропорт Домодедово).

Официального распоряжения о возобновлении авиасообщения между Австрией и Россией, приостановленного 17 марта, ещё не поступало.

Также с начала июля Austrian Airlines снова будет летать в Бангкок, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Болонья, Каир, Рим, Флоренция, Венеция, Загреб, а также ряд чартерных рейсов.