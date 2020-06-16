МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Вывозной рейс из Африки, который везет россиян сразу из нескольких стран, ожидают ночью в Москве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня мы ожидаем очень сложный рейс. Я боюсь даже произнести его. Он должен вот сейчас прилететь ночью в Москву с посадкой в Тюмени. Только вслушайтесь: Москва-Мали-Судан-Южный Судан-Танзания-Эфиопия. И, соответственно, Тюмень-Москва. Еще Танзания… Это в данном случае посадка и подключение четырех человек из Кении", — сообщила Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.