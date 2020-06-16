МОСКВА, 16 июн /ПРАЙМ/. Стоимость Центральной кольцевой дороги выросла, в то время как первый и пятый пусковые комплексы дороги готовы лишь на 49% и 61% соответственно, следует из сообщения Счетной палаты РФ по итогам проверки использования бюджета на строительство ЦКАДа в 2019 году.

"Строительство ЦКАД за год подорожало, но к завершению не приблизилось. На 1 января 2020 года техническая готовность пусковых комплексов №1 и №5 составляет 49% и 61% соответственно. За 2019 год прирост на указанных участках составил менее 15%. При этом по всем пусковым комплексам сроки строительства были продлены", — подчеркивает счетное ведомство.

В отчете по ЦКАДу указывается, что одной из причин несоблюдения сроков строительства объекта является длительность процедур оформления земельных участков, что, в свою очередь, свидетельствует о низком качестве проведенных проектно-изыскательских работ, а также подготовки документации по планировке территории. Помимо этого, Счетная палата нашла нарушения при закупке товаров, работ и услуг, ведении бухучета, а также ненадлежащий контроль за соблюдением условий концессионных соглашений в части привлечения средств инвесторов на 9 миллиардов рублей.

"В 2019 году строительство пусковых комплексов № 1, 3 и 5 продлено до 2020 года, по пусковому комплексу № 4 и по отдельным локальным мероприятиям – до 2021 года. В 2019 году стоимость проекта выросла на 2,6 миллиарда рублей и теперь составляет 315,9 миллиарда рублей. Тем самым правительство ненадлежащим образом выполняет поручение президента о принятии мер для недопущения увеличения стоимости реализации проекта", — сообщил по итогам проверки аудитор Валерий Богомолов.

Счетная палата также считает, что финансовая составляющая проекта урегулирована не полностью, поскольку для завершения строительства ЦКАД, по подсчетам "Автодора", потребуется 14,8 миллиарда рублей. "Это дополнительные обязательства федерального бюджета на переустройство магистральных газо- и нефтепроводов, строительство транспортных развязок, создание системы взимания платы и другие мероприятия, но до настоящего времени отсутствуют положительные заключения госэспертизы на проектную документацию по этим мероприятиям", — отмечается в сообщении.

Таким образом, общая стоимость ЦКАДа составит 315,9 миллиарда рублей, а объем финансирования проекта с начала его реализации составил, по данным Счетной палаты, 186,5 миллиарда рублей, включая средства ФНБ (81 миллиард), субсидии (69,9 миллиарда) и вложения инвесторов (33,8 миллиарда рублей). На 30 декабря 2019 года "Автодор" принял и оплатил работы в рамках долгосрочных инвестиционных концессионных соглашений на 143,1 миллиарда рублей, подсчитало ведомство.