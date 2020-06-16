ГРОЗНЫЙ, 16 июн /ПРАЙМ/. Регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву и другие города России, приостановленные из-за пандемии коронавируса, возобновлены, аэропорт начинает работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба аэропорта.

Грозненский аэропорт приостановил с 27 марта прием пассажиров, не имеющих прописку или временную регистрацию в Чечне из-за угрозы распространения коронавируса и сократил количество рейсов из Грозного в Москву и обратно с четырех в сутки до трех в неделю.

"Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву и обратно, приостановленные из-за пандемии. Кроме того, авиакомпания ЮТейр, осуществляющая перелеты по маршруту "Москва-Грозный-Москва", планирует добавить еще два ежедневных рейса в ближайшее время, и таким образом из грозненского аэропорта будет совершаться четыре рейса в сутки", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что возобновлены регулярные рейсы из Грозного в Сургут и Ростов-на-Дону. С начала июля планируется начать полеты из чеченской столицы в Санкт-Петербург, Астрахань, Краснодар, Новосибирск и Сочи.

Власти Чечни с 5 апреля в рамках ограничительных мер по коронавирусу закрыли въезд в республику всех видов транспорта, за исключением транзитных перевозок, продовольственных, медицинских поставок и экстренных выездов.