ДОХА, 16 июн /ПРАЙМ/. Власти ОАЭ разрешили отдельных категориям подданных и проживающим в стране иностранцам выезжать за пределы страны с 23 июня в определенные страны и с соблюдением ряда условий, сообщило Эмиратскому информационному агентству в понедельник министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

"С 23 июня отдельным категориям подданных ОАЭ и иностранцев-резидентов разрешается выезжать из Эмиратов по определенным направлениям, которые будут названы позже, соблюдая ряд условий перед, во время и после выезда в связи с пандемией коронавируса", — говорится в сообщении. Условия выезда министерство обещало уточнить позднее.

Ранее власти столичного эмирата Абу-Даби решили продлить еще на неделю, начиная с 16 июня, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, в том числе, выезд за пределы эмирата и передвижение между его основными городами.

В конце мая власти ОАЭ объявили, что Эмираты постепенно начинают возвращаться к привычной жизни с соблюдением необходимых при коронавирусе мер предосторожности.

По данным минздрава ОАЭ на понедельник, с начала пандемии в стране коронавирус был выявлен у более чем 42,6 тысячи человек, выздоровели более 28 тысяч, скончались 291.