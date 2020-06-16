НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июн /ПРАЙМ/. Более 350 человек зарегистрировались на рейс авиакомпании "Аэрофлот", который вывезет застрявших в столице Индии из-за пандемии коронавируса россиян на родину, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров.

Он отметил, что на борту находится 351 человек, в том числе 6 детей. Помимо россиян на борту есть граждане Индии, Афганистана, Финляндии, Украины и Белоруссии.

Это четвертый рейс "Аэрофлота" по вывозу застрявших в индийской столице россиян.

Как отмечалось на странице посольства в Facebook, рейс доставит в Россию жителей центральных областей страны, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, а также Калининградской области.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.