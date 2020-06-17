МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Часть работающих в Москве ежедневно приезжает в город из Подмосковья, и такая маятниковая миграция не позволит разгрузить транспорт в пиковые часы, заявила РИА Новости уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее предложил работодателям перенести начало рабочего дня сотрудников на более раннее время. По его мнению, это позволило бы решить проблему повышенной нагрузки на транспорт города в часы пик и увеличить возможности социального дистанцирования.

"Большая часть работодателей не сможет изменить режим работы сотрудников на более ранний из-за того, что часть штата приезжает каждый день на работу из ближнего и дальнего Подмосковья в рамках "маятниковой миграции", — считает Минеева.

При этом она согласна, что таким образом можно, действительно, несколько сгладить нагрузку на городскую транспортную систему в часы пик. "Однако охват работодателей будет не таким большим – порядка 15-20% от МСП, ведущих производственную деятельность", — полагает она.

При этом, как отметил в беседе с РИА Новости председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский, некоторые компании уже сейчас разрешают сотрудникам приезжать на работу раньше.

"Я знаю сам лично ряд компаний, в которых и сейчас сотрудники приезжают, условно говоря, на два часа раньше или на час, и, соответственно им удобнее раньше заканчивать работу. Эта практика уже существует", — объяснил он.