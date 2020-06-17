ДОХА, 17 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшая в мире авиакомпания Qatar Airways отменила свои планы по закупке самолетов до 2022 года из-за пандемии коронавируса и сокращения авиаперевозок по всему миру, сообщил в среду телекомпании Sky News исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер.

"Поставка многих самолетов будет отложена. Мы уже предупредили компании Boeing и Airbus, что мы не будем брать никаких самолетов в этом году и в следующем. Самолеты, которые мы собирались получить в течение следующих двух-трех лет, теперь мы откладываем их доставку на восемь-десять лет", — сказал аль-Бакер.

На прошлой неделе он предупредил производителей самолетов, что авиакомпания может отказаться от сотрудничества с ними, если они откажутся дать ей отсрочку для поставки самолетов.

До пандемии коронавируса Qatar Airways заказала для обновления флота десятки самолетов, но после начала пандемии заявила, что около 20% ее авиафлота из примерно 200 самолетов останется на земле, потому что она не ожидает возобновления полетов по всем ранее используемым 165 направлениям до 2023 года, а десять самых больших пассажирских самолетов в мире А380 авиакомпания не будет использовать, по меньшей мере, до конца 2021 года.