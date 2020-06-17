ВАШИНГТОН, 17 июн /ПРАЙМ/. Глава Федерального авиационного управления США (FAA) Стивен Диксон заявил, что в полной мере привержен ужесточению надзора за сертификацией Boeing 737 MAX и даже сам готов сесть за штурвал этого самолета в одном из испытательных полетов.

"Я полностью привержен (ужесточению) процесса надзора… Более того, прежде чем будет принято окончательное решение (о выдаче нового сертификата этому самолету), я намерен сам осуществить пилотирование", — сказал он на слушаниях в конгрессе, посвящённых ситуации вокруг сертификации этого самолета.

Он также отверг мнение сенаторов, что его агентство не в полной мере взаимодействует с властями по этому вопросу. "Я считаю, что неверно изображать агентство как бездействующее… Там все еще продолжается активная работа", — сказал он.

Слушания в профильном комитете сената прошли на следующий день после того, как два сенатора Роджер Викер и Мария Кентуэлл представали двухпартийный законопроект об ужесточении контроля за сертификацией.

Компания Boeing в конце июня планирует провести тестовый полет самолета 737 MAX, необходимый для повторной сертификации лайнера, эксплуатация которого была запрещена после двух катастроф, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких авиалайнера. В марте 2019 года Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, все люди погибли. В октябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air, жертвами крушения стали 189 человек.

В октябре 2019 года группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 MAX, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США. В частности, по мнению экспертов, важная информация о системе коррекции маневрирования (MCAS) была представлена FAA не в полном объеме, а сам регулятор предоставил чрезмерные полномочия Boeing в процессе сертификации.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.