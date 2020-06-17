МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Московский метрополитен объявил конкурс на поставку более 1300 вагонов нового поколения до 2023 года включительно для запуска на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях, сообщает пресс-служба подземки.

"Московский метрополитен объявил конкурс на поставку 1360 вагонов нового поколения в 2020-2023 годах для запуска на новых линиях и обновления подвижного состава на других участках метро. Это будут принципиально новые вагоны — лучшее, что только можно сейчас предложить пассажирам столичного транспорта", — говорится в сообщении.

Новый подвижной состав будет поставляться в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах. Запускать его планируется на Калужско-Рижской, Кольцевой и Большой кольцевой линиях.

Отмечается, что в новых поездах будет система обеззараживания воздуха и контроль температуры в салоне, снижение уровня шума и вибрации, больше информационных мониторов, больше зарядок USB – более 360 штук. Кроме того, в новых вагонах будет на 60% шире межвагонный проход и примерно на 15% шире дверные проемы, также в них будет новый привлекательный эргономичный дизайн салона.

"Новые поезда станут современнее нынешней "Москвы", дадут новый уровень комфорта в салоне, повышенную вместимость — свыше 2,2 тысячи пассажиров, рабочее место машиниста станет еще более удобным. Таким образом, будет продолжена ежегодная тенденция по выпуску на линии метро усовершенствованных вагонов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в вагонах нового типа будет применяться система автоматического обеззараживания воздуха. В климатических установках будут ультрафиолетовые лампы, которые уничтожают до 100% вирусов и бактерий в воздухе, поступающем в салон.

"Эти лампы аналогичны тем, что применяются для обеззараживания помещений в системе здравоохранения. Кроме того, в перспективе будет рассматриваться возможность внедрения в вагоны новых дополнительных разработок по обеззараживанию салона и повышению уровня санитарной безопасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дизайн маски нового состава выбрали сами москвичи в ходе голосования в прошлом году. Они предпочли дизайн округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. Сквозной проход между вагонами станет шире: вместо чуть более одного метра в самом узком месте — до 1,6 метра по всей высоте. Кроме того, с 1,4 до 1,6 метра будут расширены дверные проемы. Такие улучшения позволят пассажирам свободнее заходить в поезд и перемещаться между вагонами во время поездки. Под потолком впервые будут установлены консольные LCD-мониторы для улучшения информирования пассажиров.

"В новом поезде для Московского метрополитена будет установлено более 360 USB-разъемов для зарядки гаджетов. Это в пять раз больше по сравнению с курсирующими сейчас поездами "Москва". Такие разъемы появятся и между сиденьями пассажиров. Впервые поезда Мосметро оснастят широкими внешними информационными табло на бортах. Благодаря этому пассажиры на платформе будут знать, куда следует состав", — добавили в пресс-службе.