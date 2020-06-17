ВАРШАВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Польский национальный авиаперевозчик LOT возобновляет международные пассажирские перевозки с 1 июля, говорится в сообщении компании.

В связи с эпидемией коронавируса LOT в марте текущего года прекратил регулярные пассажирские перевозки.

"С 1 июля Польские авиалинии LOT возобновляют международные пассажирские рейсы", — говорится в сообщении. С этой даты перевозчик запускает международные рейсы в 20 европейских городов. Билеты поступят в продажу с 18 июня.

LOT уточнил, что выполнение рейсов планируется "в первую очередь в страны шенгенской зоны, а также любимые летние направления поляков". В частности, компания намерена выполнять по семь рейсов в неделю в Прагу, Дюссельдорф, Вильнюс и Будапешт, шесть рейсов в неделю в Берлин, пять рейсов в неделю в Вену, Брюссель и Киев. Четыре рейса в неделю планируется в Амстердам и Бухарест, три рейса в неделю в Барселону, Тбилиси и Осло, а также два рейса в неделю в Сплит и Дубровник. Кроме того, перевозчик сообщил, что по крайней мере один рейс в неделю будет выполняться в Задар, Подгорицу, на Корфу, в Ханью и Варну.

До 14 июля все международные рейсы будут осуществляться из аэропорта Шопена в Варшаве.

В авиакомпании подчеркнули, что все пассажиры обязаны будут соблюдать безопасную дистанцию во время регистрации и во время полета, носить маски все время путешествия.

Первого июня LOT возобновил выполнение внутренних пассажирских перевозок.