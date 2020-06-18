МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Пассажиры поездов дальнего следования снова могут посещать вагоны-рестораны, сообщили РЖД.

РЖД в марте сообщили, что из-за коронавируса для посещения закрываются вагоны-рестораны в поездах дальнего следования и вагоны-бистро "Сапсанов". При этом отмечалось, что они продолжат приготовление горячих блюд для индивидуальной доставки пассажирам на их места в вагонах.

"В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные "Сапсаны", снова открывают двери для посетителей", — говорится в сообщении в четверг.

РЖД отмечают, что обслуживание пассажиров в вагонах-ресторанах осуществляется с соблюдением всех рекомендованных мер безопасности. Посетителям предоставляются антисептики для обработки рук. Не реже двух раз в день проводится дезинфекция помещений вагонов-ресторанов с применением специальных средств, активных в отношении вирусов.

"Ведется постоянный мониторинг состояния здоровья персонала. Работники вагонов-ресторанов используют средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки, которые подлежат регулярной замене", — добавляется в сообщении.

Компания уточняет, что пассажир также может заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде. Чтобы получить такую услугу, надо обратиться к проводнику своего вагона.