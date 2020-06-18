ПЕРМЬ, 18 июн /ПРАЙМ/. Очередь в аэропорту "Пермь" образовалась из-за переноса рейса и увеличения загрузки пассажирских самолетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в воскресенье, 14 июня, в пермском аэропорту во время регистрации трёх вечерних рейсов в Москву перед досмотром скопилась очередь. Пользователи обращали внимание, что инцидент произошел во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Некоторые предполагали, что скопление пассажиров произошло из-за массового увольнения сотрудников.

"В выходной, 14 июня, произошла нестандартная ситуация. В момент прохождения пассажирами предполетных процедур была открыта одна линия досмотра. В таком режиме служба досмотра обслуживает вечерние рейсы с апреля, скоплений пассажиров не было. Но в связи с переносом дневного рейса авиакомпании S7 Airlines в Домодедово на вечер и отменой двухнедельного карантина для пассажиров из Москвы загрузка рейсов значительно возросла", — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Представитель аэровокзала добавил, что камеры видеонаблюдения аэропорта зафиксировали максимальное скопление людей с 18.30 (16.30 мск) до 19.20 (17.20 мск). За это время досмотр прошли 313 пассажиров (пять человек в минуту), а очередь не превышала 30 человек.

"На фотографиях в социальных сетях складывается ощущение, что очередь растянута. Это связано с необходимостью социального дистанцирования пассажиров в очереди. Кроме этого данный факт может быть связан с тем, что значительное количество пассажиров прибыло в аэропорт преимущественно к концу регистрации на рейс", — добавили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт опроверг информацию об увольнении сотрудников. По его словам, за время эпидемии за всеми людьми, задействованными на авиапредприятии, сохранены рабочие места, в том числе за сотрудниками зоны досмотра. Он также извинился перед пассажирами за причиненные 14 июня неудобства.

"К сожалению, аэропорт "Пермь" не предусмотрел количество необходимых сотрудников, так как ранее, в эти же часы обслуживания, работников службы досмотра было достаточно для своевременного выполнения предполетных процедур. Предприняты все меры для исключения подобных ситуаций в будущем", — говорится в заявлении.