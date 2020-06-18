ЛОНДОН, 18 июн /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Правительство Великобритании выделило 3,5 миллиарда фунтов стерлингов на поддержку железнодорожных компаний на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Соответствующее решение было озвучено в четверг министерством транспорта страны.

"С начала COVID-19 правительство утвердило дополнительные расходы в размере 3,5 миллиарда фунтов стерлингов для обеспечения продолжения работы основных железнодорожных служб", — говорится в письме минтранса, направленном в парламент.

По словам министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса, ведомство привлекло 7 миллиардов фунтов стерлингов из государственного резервного фонда для покрытия расходов, связанных с пандемией коронавируса. Поддержка железнодорожной системе оказывается с 23 марта, когда в стране был объявлен карантин и количество пассажиров сократилось на 96%.

В настоящее время при соблюдении требования по двухметровой дистанции между пассажирами поезда заполнены лишь на 15% от обычной загрузки.