БЕРЛИН, 19 июн /ПРАЙМ/. Авиакомпании группы Lufthansa не будут измерять температуру пассажирам для борьбы с распространением коронавируса, риск заражения на борту в компании считают крайне низким, в том числе благодаря фильтрации и вентиляции воздуха, заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы немецкой компании Хельмут Тольксдорф.

На рейсах входящих в группу Lufthansa компаний также не будут проводиться экспресс-тесты, но такая услуга в ближайшее время станет доступна в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Также не планирует компания ограничивать число пассажиров ради соблюдения дистанции. В компании отмечают, что фильтры делают воздух на борту чище, чем на земле, а степень его очищения соответствует стандартам для операционных залов клиник. Ношение масок при этом является обязательным.

ПОЛНОМОЧИЙ МЕРИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ НЕТ

В Германии с 15 июня сняты ограничения на поездки в 31 страну Европы, пассажиропоток постепенно растет. Так, в аэропортах Берлина с понедельника число рейсов увеличилось в четыре раза. В телерепортажах из Китая и с Ближнего Востока часто можно видеть, как людям измеряют температуру, прежде чем впустить в какое-либо учреждение. В Германии такой подход не считают эффективным.

"Измерение температуры может проводиться только при наличии предписания со стороны органов власти. Lufthansa не уполномочена принимать такие решения", — заявил Тольксдорф, отвечая на вопрос, не планирует ли Lufthansa принять аналогичный подход.

Он сослался на эпидемиологический бюллетень Института Роберта Коха, который входит в минздрав ФРГ и следит за эпидемиологической ситуацией в стране и мире. В бюллетене от 14 мая 2020 года отмечается, что во время вспышек атипичной пневмонии в 2003 году и свиного гриппа в 2009 году "введение скринингового процесса не проявило эффективности в распознании случаев заболевания". Кроме того, эксперты Института Роберта Коха указывают, что для проведения таких измерений требуется мобилизация работников системы здравоохранения, которые "могут быть рациональнее задействованы в других сферах". "В целом мероприятия по скринингу при въезде и выезде (из страны) в аэропортах для борьбы с COVID-19 в Германии оцениваются как неэффективные, а добавленная стоимость от этого как пренебрежительная", — говорится в документе.

Тем не менее, добавил Тольксдорф, частичный скрининг будет осуществляться для пассажиров, покидающих страну. Речь в данном случае идет о визуальном определении подозрительных случаев (кашель, затрудненное дыхание).

"Если пассажир проявляет симптомы инфекционного заболевания на борту, экипаж информирует Медицинский операционный центр Lufthansa, который уведомляет соответствующее отделение минздрава. Особенно обоснованы случаи подозрения (на COVID-19), когда проявятся такие симптомы, как кашель, затрудненное дыхание с или без температуры, или когда соответствующее лицо было в тесном контакте с тем, у кого официально подтвержден коронавирус", — заявил представитель авиакомпании.

По его словам, такие случаи запускают четкий протокол, который подразумевает изоляцию затронутых пассажиров "путем пересаживания на борту насколько можно далеко" от других пассажиров, гигиеническую дезинфекцию, использование средств защиты по указанию членов экипажа.

По словам Тольксдорфа, порядок действий в отношении членов экипажа, которые оказались в контакте с инфицированным пассажиром, будет определяться ведомствами здравоохранения. На настоящий момент в Германии лицам, состоявшим в близком контакте с заболевшими COVID-19, рекомендуется изоляция и тестирование. Однако решения принимаются индивидуально в координации с минздравом и Институтом Роберта Коха. Так, он привел пример, что в одном уже имевшемся подобном случае компания вместе с местным отделением минздрава и Институтом Роберта Коха решила, что дальнейших мер по отношению к экипажу лайнера, где находился инфицированный COVID-19, не требуются. "Решения по всем дополнительным мерам по приземлении принимают отделения минздрава или соответствующая медицинская служба аэропорта", — добавил он.

ВОЗДУХ В НЕБЕ ЧИЩЕ, ЧЕМ НА ЗЕМЛЕ

В Lufthansa лишь планируют визуально определять случаи подозрения на коронавирусную инфекцию, экспресс-тесты даже на дальнемагистральных перелетах проводиться не будут. Но их будут проводить в аэропортах при полетах в страны с тяжелой эпидемиологической ситуацией или при прилете из них. Соответствующие рекомендации дает Институт Роберта Коха.

"Нет, такие тесты на борту проводиться не будут. Кстати говоря, с 22 июня компания Centogene в кооперации с Lufthansa и Fraport (управляющая компания аэропорта Франкфурта-на-Майне, аэропорта базирования Lufthansa) будет предлагать в аэропорту Франкфурта-на-Майне экспресс-тесты. Lufthansa поддерживает это, чтобы осуществлять в некоторых случаях необходимые тесты для въезжающих или выезжающих из или в определенные страны, и информирует клиентов об этом. В Мюнхене экспресс-тесты будут предоставляться с конца июня базирующейся там клиникой при аэропорте (Мюнхена) MediCare", — заявил Тольксдорф.

Компания также не планирует ограничивать число пассажиров ради соблюдения дистанции между ними. "С введением ношения масок с 4 мая мы сняли блоки на соседние места в эконом-классе", — пояснил Тольксдорф.

Рекомендация ношения масок теперь является обязанностью. В Lufthansa с 8 июня действуют новые правила Общих условий перевозки (ABB). Согласно пункту 11.7 "Обязательное ношение масок", маски обязательны к ношению на борту практически все время полета. Исключения делаются для "несовместимой с ношением маски активности", в том числе во время питания, для определения личности, во время общения с глухонемыми. Также маски необязательны для детей до 6 лет и тех, кому ношение масок противопоказано по медицинским рекомендациям, что пассажир должен подтвердить документально. Как и в целом в Германии, лицо и нос можно прикрывать обычным платком или шарфом.

"В целом риск заразиться вирусом во время рейса крайне низкий. Самолеты компаний группы Lufthansa оборудованы фильтрами, которые очищают воздух на борту. Весь циркулирующий воздух очищается от загрязнений, пыли, бактерий, вирусов. Это затрагивает примерно 40% — остальное попадает на борт в виде свежего воздуха снаружи. Степень очищения этих фильтров соответствует фильтрам операционных залов клиник. Благодаря применению этих фильтров воздух на борту чище, чем тот, что человек вдыхает на земле. Кроме того, воздух в самолетах циркулирует сверху вниз, передвижение воздуха в стороны или в продольном направлении не происходит. Воздуховод таким образом отвечает стандарту ламинарного потока воздуха (масса движется слоями, не перемещаясь) в операционных залах", — добавил представитель Lufthansa.

ГОТОВНОСТЬ К ЛЮБЫМ БОЛЕЗНЯМ

В компании Brussels airlines, которая входит в Lufthansa Group, РИА Новости рассказали об аналогичных правилах.

"Наши экипажи обучены тому, чтобы справляться со случаями подозрения на заразные болезни на борту, это часть наших операционных процедур, так как авиакомпании могут столкнуться в любое время с заразной болезнью. Мы имели дело с Эболой и другими эпидемиями до этого, поэтому в этом отношении это не что-то новое для наших экипажей", — заявили РИА Новости в компании.

В Brussels airlines уточнили, что принимают ряд мер для борьбы с пандемией коронавируской инфекции, что включает ношение масок, гигиену рук, HEPA фильтры (High Efficiency Particulate Air — фильтры, которые применяют в авиаиндустрии для фильтрации воздуха на борту), дезинфекцию самолетов, поэтапную посадку на борт и высадку, скорректированные протоколы работы экипажа, снижающие число контактов с пассажирами. Если же на борту окажется пассажир с подозрением на COVID-19, он будет по возможности изолирован, а экипаж будет "использовать все доступные средства защиты для предотвращения заражения" и немедленно уведомит власти на земле, которые возьмут дело в свои руки по приземлении.