Москва, 19 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) будет рассаживать пассажиров в самолете с учетом дистанции, хотя таких требований в рекомендациях властей нет, следует из сообщения компании.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал вдвое сократить число посадочных мест в самолетах в условиях сохраняющихся рисков распространения коронавируса. Позднее Росавиация опубликовала согласованные с Роспотребнадзором методические указания по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений, в которых требование о рассадке с учётом дистанции отсутствовало.

"ЮТэйр" внедрил на всех рейсах новую систему рассадки, которая поможет пассажирам соблюдать дистанцию на борту. Если пассажир не выбрал место заранее, то система автоматически закрепляет за ним при регистрации места "через одного" — у окна и прохода", — говорится в сообщении.

"Главная задача "ЮТэйр" — обеспечить безопасный и спокойный перелет пассажиров. Из-за коронавируса мы ввели новую систему рассадки, которая помогает пассажирам минимально контактировать с соседями по рейсу. Это особенно удобно для пассажиров, путешествующих в одиночку. А те, кто летит с семьей или друзьями, могут, как и раньше, выбрать места рядом — при регистрации на сайте авиакомпании или на стойке "ЮТэйр" в аэропорту вылета", — привели в пресс-службе слова руководителя отдела обслуживания в аэропорту департамента пассажирского опыта Игоря Дубина.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания тщательно следит за безопасностью на борту, поэтому во время полета экипаж использует санитайзеры, перчатки и защитные маски. На всех рейсах есть противоэпидемические средства, а самолеты ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

S7 также сообщала, что продолжает по возможности рассаживать пассажиров с учётом дистанции.