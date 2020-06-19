МУРМАНСК, 19 июн /ПРАЙМ/. Пассажирское сообщение по резервной ветке, запущенной в пятницу в обход обрушившегося моста, планируется запустить 24 июня, сообщил журналистам начальник Октябрьской железной дороги (ОЖД) Виктор Голомолзин.

"Первые пассажирские поезда пойдут 24 июня, потому что новый путь нужно обкатать грузовыми поездами, чтобы обеспечить безопасность пассажирским поездам", — сказал Голомолзин.

Некоторые перевозки по-прежнему будут осуществляться по мультимодальному принципу.

"Мы безвозмездно довозим пассажиров до станции Выходной. Губернатор Мурманской области побывав на станции Выходной дал высокую оценку вокзалу, а три "детских" поезда, чтобы дети 29, 30, 31 числа смогли выехать на отдых – будем пропускать до вокзала", — сказал начальник ОЖД.

Он отметил, что сейчас время следования поезда в случае мультимодальной перевозки увеличивается на 30 минут.

Железнодорожники в пятницу восстановили сообщение с Мурманском по новой ветке в обход обрушившегося моста с опережением графика. Ранее предполагалось, что движение по обходной ветке будет восстановлено к 23 июня.

Первый поезд со сборным грузом прошел от станции Выходной по новому участку железной дороги до блокпоста 9 км и затем до станции Мурмаши.

Пролет железнодорожного моста на перегоне Кола — Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги, ветка которого соединяла Мурманск с остальной частью России, обрушился 1 июня. Второй этап, предполагающий полное восстановление сообщения, должен завершиться к октябрю.