С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн /ПРАЙМ/. Самолет c россиянами прибыл из Франкфурта-на-Майне в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно этим данным, рейс авиакомпании "Аэрофлот" Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург прибыл в 22.06 мск.

По данным пресс-службы Смольного, в Петербург вернулись 130 человек.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации губернатора Петербурга, сразу после прибытия в аэропорту Пулково пассажиров вывозных рейсов осматривают врачи, проводят медицинские тесты на коронавирусную инфекцию и выдают официальное предписание главного санитарного врача Петербурга о необходимости 14-дневной изоляции. Затем прилетевших в сопровождении экипажей ГИБДД на специальных автобусах развезут по домам или к месту самоизоляции. Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор.